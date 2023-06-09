Чтобы уменьшить налог по ПСН на взносы, их можно уплатить до начала патента или после его окончания

Не обязательно платить фиксированные взносы строго в период действия патента, чтобы иметь возможность уменьшить на них налог по ПСН.

Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.

С 01.01.2023 в статье 346.51 НК РФ сказано, что налог по ПСН может быть уменьшен на сумму взносов, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за календарный год в период действия патента.

Таким образом, при получении патента в 2023 году исчисленная сумма налога может быть правомерно уменьшена: на сумму взносов, уплаченных в 2023 году как во время действия патента, так и до получения патента (после получения патента);

на сумму взносов, уплаченных в 2023 году за 2022 год и предыдущие годы (при наличии такой ситуации).

Смотрите в нашей таблице, как изменился пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ.

Было Стало сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде сумма налога за налоговый период уменьшается на взносы, уплаченные (в пределах исчисленных сумм) за календарный год в период действия патента

Ранее Минфин в письме от 15.03.2023 № 03-11-09/21978 пояснил, что в 2023 году можно уменьшать налог по ПСН на страховые взносы за работников, уплаченные в 2023 году за 2022.