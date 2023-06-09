Роструд: нельзя отказываться от обеда, чтобы уйти с работы пораньше

Сотрудникам, которые работают не менее 4 часов в день, положен обеденный перерыв продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут.

Этот перерыв в рабочее время не включается.

Время обеда и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего распорядка работодателя.

Роструд пояснил, что отказаться от обеденного перерыва нельзя, но сократить его можно.

Например, вместо 1 часа можно отдыхать 30 минут и по договоренности с работодателем уходить с работы пораньше.

Кстати, мы проводим опрос по поводу обеденного перерыва. Пока его результаты показывают, что полноценный обед есть у 40% наших читателей.

36% заканчивают обед побыстрее, но не для того, чтобы потом пораньше уйти с работы, а для того, чтобы быстрее приступить к работе после приема пищи.

23% опрошенных вообще работают без обеда, а едят прямо во время работы.