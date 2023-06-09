😜🍷 Бухгалтеры пьют на удаленке

Такими историями делятся подписчики Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Рядовой бухгалтер работает плохо, косячит, и самое главное – злоупотребляет алкоголем.
Главбух ищет способы избавиться от такого нерадивого работника, пишет служебные записки директору. Увольняться добровольно бухгалтер отказывается.
Главбуху приходилось отключать подчиненную от 1С, чтобы потом не разгребать за ней косяки.
Участники обсуждения советуют фиксировать факты ненадлежащего исполнения обязанностей, объявлять выговоры, а затем уволить «по статье».
Основания увольнения за нарушение трудовой дисциплины:
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 части 1 статьи 81 ТК РФ);
однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п.6 части 1 статьи 81 ТК РФ).
А у вас есть знакомые бухгалтеры, которые злоупотребляют алкоголем в рабочее время?
Комментарии3
А как они удалённо определяют, что она пьёт? Мож она на трезвую так косячит
Главный бухгалтер
так может она и косячит поэтому, что выпить нельзя?
Главный бухгалтер
Интересно. а как на удалёнке определили что "в состоянии алкогольного" ?
Задумался.... слышал, что внедряются в автомобилях алкозамки зажигания: дескать, если "пахнет", то не заведётся.....
Может, на компьютеры тоже устанавливать стали ?