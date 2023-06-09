😜🍷 Бухгалтеры пьют на удаленке

Сейчас многие бухгалтеры работают удаленно. Но не все добросовестно выполняют свои обязанности. Бывает, что руководство вынуждено даже перекрывать бухгалтеру доступ к базе 1С, потому что человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

Такими историями делятся подписчики Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Рядовой бухгалтер работает плохо, косячит, и самое главное – злоупотребляет алкоголем.

Главбух ищет способы избавиться от такого нерадивого работника, пишет служебные записки директору. Увольняться добровольно бухгалтер отказывается.

Главбуху приходилось отключать подчиненную от 1С, чтобы потом не разгребать за ней косяки.

Участники обсуждения советуют фиксировать факты ненадлежащего исполнения обязанностей, объявлять выговоры, а затем уволить «по статье».

Основания увольнения за нарушение трудовой дисциплины:

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 части 1 статьи 81 ТК РФ);

однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей (п.6 части 1 статьи 81 ТК РФ).

А у вас есть знакомые бухгалтеры, которые злоупотребляют алкоголем в рабочее время?