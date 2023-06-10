Чтобы в трудовой книжке исправить букву Е на букву Ё, надо приписать сверху две точки

Маркетплейсы устанавливают правила и наказывают за нарушения

В этом году на Wildberries появился пункт, который полностью запретил продавцам делать самовыкуп. Предприимчивые селлеры для повышения рейтинга на маркетплейсах покупали свои же товары. Объем проданных товаров напрямую влияет на рейтинг магазина. Сегодня за покупку собственного товара продавца могут наказать на сумму равную 30% от суммы купленных у себя же товаров, но не менее 100 тысяч рублей.