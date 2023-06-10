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Кадровые документы

Чтобы в трудовой книжке исправить букву Е на букву Ё, надо приписать сверху две точки

Ситуация: в трудовой книжке работника фамилия записана через букву Е, а по паспорту – Ё.
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Как это исправить, подсказал Роструд.

Можно просто проставить две точки над буквой Е.

Таким образом, буква Е превратится в букву Ё и фамилия в трудовой книжке будет соответствовать паспортным данным.

Комментарии

1
  • Логотип id50786527
    id50786527 8 минут назад

    Andrey Pavlovskiy

    да ладно!? так можно было!? и не нужно спрашивать разрешение ни у кого!?🤣🤣🤣

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