Чтобы в трудовой книжке исправить букву Е на букву Ё, надо приписать сверху две точки

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Комментарии1
Andrey Pavlovskiy
да ладно!? так можно было!? и не нужно спрашивать разрешение ни у кого!?🤣🤣🤣