Северные надбавки освободят от страховых взносов

Малые и средние предприятия Крайнего Севера не будут платить страховые взносы с северных доплат и с сумм оплаты дополнительных отпусков.

В Госдуму внесли законопроект, по которому доплаты сотрудникам малых предприятий Крайнего Севера освободят от страховых взносов.

Изменения затронут ст. 422 Налогового кодекса. Малые и средние предприятия не будут платить страховые вносы с северных процентных надбавок, а также с сумм оплаты дополнительных отпусков сотрудников.

Авторы законопроекта считают, что для предпринимателей нужно сократить дополнительные расходы: они и так работают в суровых климатических условиях и выплачивают сотрудникам надбавки.

Если законопроект примут, то новые положения начнут действовать с 1 января 2024 года.