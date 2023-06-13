Северные надбавки освободят от страховых взносов

В Госдуму внесли законопроект, по которому доплаты сотрудникам малых предприятий Крайнего Севера освободят от страховых взносов.
Изменения затронут ст. 422 Налогового кодекса. Малые и средние предприятия не будут платить страховые вносы с северных процентных надбавок, а также с сумм оплаты дополнительных отпусков сотрудников.
Авторы законопроекта считают, что для предпринимателей нужно сократить дополнительные расходы: они и так работают в суровых климатических условиях и выплачивают сотрудникам надбавки.
Если законопроект примут, то новые положения начнут действовать с 1 января 2024 года.
Комментарии3
Дубль 2?
Денис ГаасСпециалист по контекстной рекламефриланс
Так законопроект ещё только внесён в Госдуму, он даже 1 чтение не прошёл.
Его вообще могут и не принять
Бух
Его не то что "могут и не принять", его и в первом чтении никто рассматривать не будет. Инициатор: "Законодательное собрание Ненецкого округа", три ха-ха. Кто-то встречал в последние лет 10 законопроект, внесённые не Администрацией президента и не правительством и даже не "ЕР", который депутаты ГД хотя бы стали читать? Тем более малограмотным детепутам того ненецкого округа никто не рассказал, что у "малых" и так взносами в СФР полностью облагается только МРОТ, а что сверху - уже льготное.