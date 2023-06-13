Лекарства могут подорожать на 20%, предупредили владельцы аптек

Если Госдума примет законопроект об ограничении маркетинговых бонусов, то стоимость лекарств вырастет.

Владельцы аптек грозятся повысить цены до 20% на лекарственные препараты, которые не входят в список жизненно важных. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас Госдума рассматривает законопроект об ограничении маркетинговых бонусов. Размер вознаграждения аптекам могут урезать до 5%.

Это приведет к сокращению операционной прибыли отрасли и к повышению цен, считают эксперты.

Не исключено, что некоторые точки аптечных сетей закроются из-за низкой рентабельности.

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