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Общество

Лекарства могут подорожать на 20%, предупредили владельцы аптек

Если Госдума примет законопроект об ограничении маркетинговых бонусов, то стоимость лекарств вырастет.
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Владельцы аптек грозятся повысить цены до 20% на лекарственные препараты, которые не входят в список жизненно важных. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас Госдума рассматривает законопроект об ограничении маркетинговых бонусов. Размер вознаграждения аптекам могут урезать до 5%.

Это приведет к сокращению операционной прибыли отрасли и к повышению цен, считают эксперты.

Не исключено, что некоторые точки аптечных сетей закроются из-за низкой рентабельности.

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Комментарии

10
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 13.06.23, 13:48

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    печалька

  • Логотип Мирам
    Мирам 13.06.23, 13:55

    интересно, а маркетинговые бонусы чем помещали?

    подобные вещи много где применяются...

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 13.06.23, 14:28

    Главный бухгалтер

    "Обрадовали", что называется. Итак цены на лекарства уже высокие

  • Логотип Алена Краснянская
    Алена Краснянская
    13.06.23, 17:18

    Ishibu161Бухгалтер

     У нас цены на лекарства скоро заоблачными станут. Мало того, что многие пропали, так еще и цена взлетит в очередной раз...

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 13.06.23, 17:51

      У нас цены на лекарства скоро заоблачными станут. Мало того, что многие пропали, так еще и цена взлетит в очередной раз...

      Ничего удивительного... Зарубежные препараты исчезают, отечественные производители этим пользуются и повышают цены на свои аналогичные препараты.

      По сути, реализуется концепция "поддержки отечественного производителя". Те, кто про это в свое время вопили, полагаю, должны быть сейчас счастливы - их мечты сбываются.

  • Логотип Демьянова Уха
    Демьянова Уха Вчера в 11:05

    Дмитрий

    Пора заготавливать ромашку, липу, подорожник...

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 Вчера в 11:16

      alex

      кору дуба еще депутат Толстой предлагал.

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ 3 часа назад

        Главный бухгалтер

        Называется - дать дуба

    • Логотип revita
      revita Вчера в 11:20

      Главный бухгалтер

      Боярышник не забудьте))

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ 3 часа назад

        Главный бухгалтер

        Запрет на продажу сняли, али как?

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