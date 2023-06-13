Лекарства могут подорожать на 20%, предупредили владельцы аптек

Владельцы аптек грозятся повысить цены до 20% на лекарственные препараты, которые не входят в список жизненно важных. Об этом пишут «Ведомости».
Сейчас Госдума рассматривает законопроект об ограничении маркетинговых бонусов. Размер вознаграждения аптекам могут урезать до 5%.
Это приведет к сокращению операционной прибыли отрасли и к повышению цен, считают эксперты.
Не исключено, что некоторые точки аптечных сетей закроются из-за низкой рентабельности.
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Комментарии10
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
печалька
интересно, а маркетинговые бонусы чем помещали?
подобные вещи много где применяются...
Главный бухгалтер
"Обрадовали", что называется. Итак цены на лекарства уже высокие
Ishibu161Бухгалтер
У нас цены на лекарства скоро заоблачными станут. Мало того, что многие пропали, так еще и цена взлетит в очередной раз...
Ничего удивительного... Зарубежные препараты исчезают, отечественные производители этим пользуются и повышают цены на свои аналогичные препараты.
По сути, реализуется концепция "поддержки отечественного производителя". Те, кто про это в свое время вопили, полагаю, должны быть сейчас счастливы - их мечты сбываются.
Дмитрий
Пора заготавливать ромашку, липу, подорожник...
alex
кору дуба еще депутат Толстой предлагал.
Главный бухгалтер
Называется - дать дуба
Главный бухгалтер
Боярышник не забудьте))
Главный бухгалтер
Запрет на продажу сняли, али как?