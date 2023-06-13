Программы разрешат использовать без согласия правообладателя. Минцифры готовит список таких программ

Но компенсацию за использование интеллектуальной собственности выплатить все же придется.

Минцифры и другие ведомства готовят список товаров и объектов интеллектуальной собственности, которые можно использовать без согласия правообладателя, но с выплатой им компенсации. Об этом пишут «Известия».

— Российским компаниям дадут право использовать интеллектуальную собственность без согласия правообладателей, но с выплатой им компенсации. Теоретически, под это правило могут попасть — программное обеспечение, музыка, кино, книги, изобретения, товарные знаки, знаки обслуживания и другое, — сказал глава в «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Изменения в основном затронут сферу программного обеспечения (ПО).

Сейчас в медиаиндустрии нет предпосылок для ограничения защиты прав иностранных правообладателей кино, музыки или книг. Об этом заявил эксперт Фонда Кино Алексей Бырдин.

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