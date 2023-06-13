📌Новая рабочая неделя будет четырехдневной. Не забудьте правильно пометить праздник в табеле

Напоминание для всех, кто забыл :)

12 июня, понедельник — это был праздник, официальный нерабочий день по ТК (ст.112).

Всем сотрудникам, которые не работали в этот день, в табеле надо отметить его кодом «В» или «26» (в соответствии с Указаниями, утв. постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1).

Таким образом, рабочая неделя началась со вторника и будет четырехдневной.

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