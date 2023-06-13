48% россиян недосыпают и из-за этого плохо работают: итоги опроса

Больше других этим страдают работники в возрасте от 35 до 44 лет, узнали аналитики.

Согласно результатам опроса центра НАФИ, 48% россиян показывают низкую эффективность работы из-за недосыпа, и больше всего таких в возрасте от 35 до 44 лет. Итоги исследования цитирует Коммерсант.

Ключевые причины такие:

вечерний досуг, чтение книг и игры — 43%;

проблемы со здоровьем — 31%;

необходимость работать или учиться в вечернее время — 30%.

Сами недосыпающие признаются, что их работоспособность при недосыпе падает на 51-75%.

Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд рублей в месяц, или 3,5 трлн рублей в год по всей России. Эта сумма почти на 100 млрд больше, чем в прошлом году.

Ничего дороже сна для здоровья действительно, пожалуй, нет. Поэтому скорее обзаводитесь удобным графиком работы и высыпайтесь. Для этого в помощь вам есть Клерк.Работа.

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