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Криптовалюта

Бизнес сможет рассчитываться с зарубежными поставщиками цифровыми финансовыми активами

Власти предлагают использовать ЦФА в международных расчетах, чтобы сохранить анонимность. Внутри страны проводить расчеты с помощью этого инструмента будет нельзя.
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Для трансграничных расчетов бизнесу могут разрешить использовать цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда Центробанка Алексея Гузнова.

В обороте будут цифровые валюты центральных банков и обеспеченные активы, которые выпускает российский бизнес вместе с иностранным.

Для запуска международных расчетов в ЦФА нужны изменения законах. Идея о новом экспериментально-правовом режиме уже ждет первого чтения в Госдуме.

Следующим этапом будет собственно эксперимент по обращению ЦФА, а также проведение трансграничных платежей.

При этом на территории РФ для внутренних расчетов ЦФА использовать нельзя. Подобный механизм власти предлагали применять к криптовалюте.

В отличие от криптовалюты, у ЦФА известен эмитент и есть обеспечение. Например, золотом, валютами или обязательствам компаний.

Выпускать ЦФА сейчас имеют право только пять организаций: «Атомайз», «Лайтхаус», «Сбер», «Мастерчейн», Альфа-банк.

Комментарии

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