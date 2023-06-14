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Ведение бизнеса

Сетевые рестораны будут открываться в странах СНГ

«Шоколадница», «Мясо и рыба», «Якитория» и другие сетевые рестораны предложат жителям СНГ свое меню.
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Несколько российских ресторанных сетей планируют открыть заведения в странах СНГ. Об этом пишут «Известия».

В 2023-2024 годах рестораны «Шоколадница», «Мясо и рыба», «Якитория» и другие собираются открыться в Узбекистане, Казахстане и в Азербайджане.

«Якитория» уже работает в столицах Казахстана, Армении и Таджикистана. Ресторан планирует выйти в новые регионы этих стран.

Отечественные компании предложат жителям СНГ такое же меню, как в России.

Гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица считает, что открыть ресторан в СНГ будет на 20% дороже, чем в РФ.

Рестораторам нужно подстраиваться под вкусы новых гостей и быть готовым к рискам при открытии.

Комментарии

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