Покупки в Турции можно оплатить российскими картами

Появляются «некие новые сервисы», которыми можно оплачивать покупки в Турции с помощью российских платежных инструментов.

Туристы могут оплачивать покупки в Турции российскими платежными инструментами, которые выпускают не НСПК. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Национальной системы платежных карт Владимира Комлева.

— Пока, к сожалению, Турция работает не в базовом варианте. Там появляются, скажем так, некие новые сервисы, которые реализуются не НСПК напрямую, но в рамках этих сервисов вы увидите, что можно оплачивать покупки, товары в Турции с помощью российских платежных инструментов, — сообщил Владимир Комлев.

В сентябре 2022 года банки Турции перестали обслуживать карты «Мир», после того как Минфин США ввел санкционные ограничения.

Сейчас в Турции карты «Мир» принимают несколько частных банков Is Bankasi, Denizbank и государственных Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.

Страны работают над поиском альтернативы использованию карт «Мир» в Турции.

Недавно мыписали,что в некоторых странах карты «Мир» перестали принимать, поэтому Центробанк думает над альтернативными вариантами.