Менеджмент «Детского мира» продал компании свои акции

Торги будут проходить на Мосбирже до 28 июля 2023 года. Отечественные инвесторы получат 71,5 рублей за акцию, а иностранные – по 60,77 рублей.

Акционеры ПАО «Детский мир» продали свои акции. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Сделку провели на Московской бирже с участием компании «ДМ Капитал». Сейчас «ДМ Капиталу» принадлежат 11,78% акций.

Компания напоминает, что акционеры-резиденты могут продать свои акции ПАО «Детский мир» по цене 71,5 рублей за одну акцию, - сказано в сообщении.

Нерезиденты смогут продать свои акции, минуя счета «С», с дисконтом - по 60,77 рублей.

Торги продлятся до 28 июля 2023 года.

В ноябре 2022 года «Детский мир» объявил о реорганизации бизнеса из ПАО в ООО. Причиной стало то, что иностранные инвесторы не могут присутствовать на общих собраниях акционеров.

В апреле 2023 года компания решила выкупить акции у держателей, которые не согласились с реорганизацией. На эти цели «Детский мир» планирует потратить 25-35 млрд рублей.