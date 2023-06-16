Промсвязьбанк и финансовый маркетплейс «Сравни» начали сотрудничество

Финансовый маркетплейс «Сравни» на Петербургском международном экономическом форуме заключил с ПСБ меморандум о расширении сотрудничества. Об этом пишут «Ведомости».
Партнеры будут выпускать виртуальные платежные карты ПСБ, их пользователи смогут оформить на платформе «Сравни».
— Совместные проекты с партнерами расширяют возможности удаленного обслуживания клиентов и делают доступнее банковские продукты для жителей всех российских регионов, — сказал руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
Маркетплейс «Сравни» уже предлагает пользователям оформить потребительские кредиты от ПСБ.
Банк уже выдал на платформе самый крупный онлайн-кредит на сумму 5 млн рублей.
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