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Подростки теперь могут работать с 14 лет только с разрешения родителей

Для несовершеннолетних сотрудников есть ограничения. Они не могут работать на опасных и вредных производствах, в религиозных организациях и ночных клубах.
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Президент Владимир Путин подписал закон, по которому несовершеннолетние могут работать с 14 лет без согласия органов опеки. Достаточно только разрешения родителей.

Однако согласие органа опеки или законного представителя потребуется для работы детей-сирот и детей без попечения родителей.

Роструд в своем телеграм-канале напомнил, что несовершеннолетних нельзя привлекать к работам с вредными и опасными условиями труда.

Подростки не могут работать в религиозных организациях, а также барах, игорных заведениях и ночных клубах.

Им нельзя осуществлять подземные работы, управлять транспортным средством, движением и трудиться вахтовым методом.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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