Подростки теперь могут работать с 14 лет только с разрешения родителей

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому несовершеннолетние могут работать с 14 лет без согласия органов опеки. Достаточно только разрешения родителей.
Однако согласие органа опеки или законного представителя потребуется для работы детей-сирот и детей без попечения родителей.
Роструд в своем телеграм-канале напомнил, что несовершеннолетних нельзя привлекать к работам с вредными и опасными условиями труда.
Подростки не могут работать в религиозных организациях, а также барах, игорных заведениях и ночных клубах.
Им нельзя осуществлять подземные работы, управлять транспортным средством, движением и трудиться вахтовым методом.
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