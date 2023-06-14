ВТБ выдал малому и среднему бизнесу льготные кредиты на 1 трлн рублей

Чаще всего за дополнительным финансированием обращались предприниматели по программе господдержки от Минсельхоза. Бизнесмены привлекли 358 млрд рублей.

Банк ВТБ заключил с малым и средним бизнесом 12 тыс. договоров по льготному финансированию на общую сумму 1 трлн рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на старшего вице-президента ВТБ Руслана Еременко.

Мы видим устойчивый рост спроса на льготное кредитование, до четверти выданных клиентам СМБ средств приходится на кредиты с использованием госпрограмм, - сказал Руслан Еременко.

В 2023 году ВТБ заключил в 1,5 раза больше соглашений по программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели получили 1,5 тыс. кредитов на суммы больше 130 млрд рублей.

Больше всего кредитов получили предприятия по программе Минсельхоза – это больше 2,7 тыс. соглашений на 358 млрд рублей.

По программе от Минэкономразвития малый и средний бизнес получил 4,8 тыс. кредитов на суммы 258 млрд рублей.

Поддержку от Корпорации МСП и Центробанка получили больше 1,2 тыс. клиентов. Они привлекли 53 млрд рублей.