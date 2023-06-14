АУСН придумывали, чтобы обелять трудовые ресурсы бизнеса, рассказал Егоров

В России в малом бизнесе сейчас 97% компаний с оборотом меньше 60 млн рублей, посчитал глава ФНС.

— Теперь мы пытаемся перейти к следующей истории после самозанятых — АУСН. Мне очень нравится дискуссия о так называемых порогах. Вот давайте цифру: 97% у нас компаний в малом бизнесе с оборотом до 60 миллионов рублей. Давайте подумаем: что это за заколдованный круг такой, из которого они дальше не растут?

И с самозанятыми, и с АУСН у налоговиков мотив такой: обложение страховыми взносами с бизнеса снимается и закладывается в налоги на финансовый результат.

Мысль налоговиков изначально была такая: бизнес будет активнее обелять зарплаты, потому что когда налог на финансовый результат, то нет смысла скрывать трудовые ресурсы. Однако этого не случилось.

— Этого не произошло и мы просчитались, — сказал Егоров.

Сейчас вся эта история — эксперимент, и ФНС пока не может предсказать, насколько успешно он пройдет, по словам Егорова.