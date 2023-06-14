Даниил Егоров: мы не откажемся от налогового контроля, пока я жив

Отказаться полностью от налогового контроля не получится, но выездных проверок стало уже совсем мало: их вытесняет предпроверочный анализ, сказал глава ФНС.

Выездная налоговая проверка — это тяжелый для бизнеса инструмент налогового контроля. Тяжелый он и для самих налоговиков, потому что далеко не всегда оправдывает себя по ресурсам. Но и отказаться от контроля нельзя.

— Мы никогда не уберем у себя функцию контроля. Ну пока я жив, это точно, — пообещал Егоров на Петербургском международном экономическом форуме.

Поэтому ФНС постепенно переходит к предпроверочному анализу вместо ВНП.

Количество проверок для малого бизнеса стало невероятно небольшим — под них попадает всего 0,01% МСП, по словам главы ФНС.

Но и предпроверочный анализ идет пока не очень гладко, есть много ошибок, признал Егоров.

— Мы выбрали способ, когда мы перешли в аналитический контроль – то есть в предпроверочный анализ. По сути, он стал заместителем контрольного блока. Но вот с точки зрения наших косяков. Оказалось что чудо-чудное – там запрашивается все что можно и нельзя.

Инспекторы на местах не всегда понимают, что значит действовать по принципу разумности и достаточности. Впрочем, сам Егоров говорит, что в молодости тоже это не очень хорошо понимал: когда-то на первых порах своей работы он как-то запросил у Сбербанка всего одну строчку по выручке — и над ним тогда долго смеялись.