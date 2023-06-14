В Россию могли привезти 100 млн фальшивых рублей. Инспекторов, которые их пропустили, сейчас проверяют

Полицейские отпустили подозрительных жителей Киргизии, даже не проверив подлинность купюр.

27 марта 2023 года правоохранительные органы получили анонимное сообщение. В нем говорилось, что в Россию собираются ввезти фальшивые купюры. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

Сотрудники МВД задержали подозрительных жителей Бишкека и нашли в их багаже 18 млн и 77 млн рублей.

Однако вместо того, чтобы проверить подлинность денег, полицейские отпустили мужчин и пожелали им хорошего отдыха.

Сейчас сотрудников полиции проверяют по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий».