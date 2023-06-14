Президент «Опоры России»: К малому бизнесу будут применять китайский подход

В России начнут перенимать опыт Китая и могут ввести принцип отраслевых приоритетов в экономике. Об этом заявил президент «Опоры России» Александр Калинин в интервью «Известиям».

Считаю, что мы можем применить этот китайский подход к нашему малому бизнесу. Нужно изменить закон о развитии МСП, ввести принцип отраслевых приоритетов, - сказал Александр Калинин.

К приоритетным отраслям уже относятся сферы общественного питания и гостиничного бизнеса.

В дальнейшем к списку присоединятся компании, которые занимаются развитием внутреннего туризма. Для них увеличат лимиты по количеству сотрудников и максимальной сумме годовой выручки.

Сейчас на МСП и ИП работает около 22,5 млн человек. Как самозанятые зарегистрировались уже 6 млн человек.

В 2022 году была досрочно выполнена цель национальных проектов поддержки малого и среднего бизнеса. Она заключалась в том, чтобы 25 млн населения легально работали в МСП. В эту цифру входит и статистика по самозанятым.

К 2030 году власти ждут, что на малых и средних предприятиях будет работать 30 млн человек.