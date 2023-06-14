Не хотите переехать в Черногорию? Там низкие ставки налогов

Итак, вот одна из главных особенностей налоговой системы Черногории: низкий подоходный налог. В то время как в России ставка составляет 13%, а в Украине — 18%, черногорский подоходный налог составляет всего 9%.
Еще там особые льготы в северных регионах страны. И соглашения об избежании двойного налогообложения с 42 государствами.
Еще:
— В стране была введена необлагаемая база на доходы физических лиц в размере 700 евро, что является одним из самых высоких показателей в Европе. Это означает, что доходы ниже этой суммы не облагаются налогом, — пишет автор поста в Трибуне.
Коллеги, а есть тут среди вас бухгалтеры, кто работает с релоцировавшимся бизнесом? Может, именно в Черногорию?
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