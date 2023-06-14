Повышать НДФЛ для уехавших россиян не стали, чтобы отток кадров не усилился, признался Минфин

Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил, почему в министерстве решили не повышать НДФЛ до 30%.

— Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку — как для резидентов, так и для нерезидентов, — рассказал Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме. Слова министра процитировал Форбс.

Напомним, изначально идеей чиновников было поднятие ставки НДФЛ 30% для уехавших россиян, что и прописали в законопроекте.

Однако в итоговой версии проекта от этой ставки отказались.