ВТБ запустит денежные переводы в Индию и Турцию

До конца 2023 года ВТБ собирается запустить денежные переводы в Турцию и Индию. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Мы продолжаем готовить инфраструктурное решение, которое упростит финансовое сообщение между странами. Ключевыми направлениями в перспективе этого года станут Индия и Турция, с которыми у нашей страны налажены партнерские отношения, и куда сейчас направляется туристический поток, - сказал Анатолий Печатников.

Сейчас клиенты ВТБ могут переводить средства в 11 стран. К концу года банк планирует увеличить в 2,5 раза число направлений, доступных для перевода.

За пять месяцев 2023 года клиенты банка совершили больше 66 тыс. переводов за рубеж. По сравнению с тем же периодом 2022 года, число операций выросло в три раза.