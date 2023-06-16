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Экономика России

Lada Largus снова начнут производить в сентябре 2023 года

«АвтоВАЗ» увеличит объемы производства и продолжит выпускать автомобили Largus для семьи и бизнеса.
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«АвтоВАЗ» планирует запустить в сентябре 2023 года производство автомобилей Lada Largus. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

— Мы уже в сентябре рассчитываем восстановить производство еще одной очень важной, популярной модели как для жителей, так и для бизнеса — Largus, — сообщил Соколов.

Также компания собирается увеличить объемы производства на 28%, а с января 2024 года – на 40%.

В 2023 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить больше 401 тыс. автомобилей.

В августе 2022 года «АвтоВАЗ» приостановил выпуск автомобилей Lada Largus.

Сейчас завод в Тольятти производит Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

В марте 2023 года начался серийный выпуск Lada Vesta NG.

Комментарии

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