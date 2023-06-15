Минфин: регионы перевыполнили планы по доходам

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что регионы России перевыполнили планы по доходной базе. Об этом пишут «Известия».
— Мы видим, что в прошлом году и в этом году доходная база устойчива. В этом году даже тенденция такая — прибыль для устойчивых регионов идет не хуже, а лучше даже, чем уровень прошлого года, — сказал Силуанов.
За 2022 год доходы РФ увеличились на 10% и составили около 28 трлн рублей.
Около 60% доходов или 16,2 трлн рублей бюджет получил от отраслей, не связанных с нефтью и газом.
В мае 2023 года Центробанк сообщил, что ожидает рост ВВП до 4,2% во втором квартале 2023 года.
Комментарии3
Главный бухгалтер
чё? за неделю действия новых сроков зачёта НДФЛа и уже все мыслимые нормы перевыполнили??
только же вот-вот на каждом углу трубили, о том как регионы буквально в нищете, дескать, ВСЕ налоговые поступления в счёт НДСа ушли
Уже так сразу все проблемы решены?
Просто поразительно! Оказывается как мало нужно было для этого сделать!
может успокоятся с выплесками бредовых инициатив....🤔
Главный бухгалтер
так у них же концепция верная, неверное исполнение
куда же девацца - надо же хоть что-то хоть как-то исполнить