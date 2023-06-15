Минфин: регионы перевыполнили планы по доходам

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что регионы России перевыполнили планы по доходной базе. Об этом пишут «Известия».

— Мы видим, что в прошлом году и в этом году доходная база устойчива. В этом году даже тенденция такая — прибыль для устойчивых регионов идет не хуже, а лучше даже, чем уровень прошлого года, — сказал Силуанов.

За 2022 год доходы РФ увеличились на 10% и составили около 28 трлн рублей.

Около 60% доходов или 16,2 трлн рублей бюджет получил от отраслей, не связанных с нефтью и газом.

В мае 2023 года Центробанк сообщил, что ожидает рост ВВП до 4,2% во втором квартале 2023 года.