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Экономика России

Минфин: регионы перевыполнили планы по доходам

Доходная база регионов РФ стала устойчивой, бюджеты перевыполнили планы.
87

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что регионы России перевыполнили планы по доходной базе. Об этом пишут «Известия».

— Мы видим, что в прошлом году и в этом году доходная база устойчива. В этом году даже тенденция такая — прибыль для устойчивых регионов идет не хуже, а лучше даже, чем уровень прошлого года, — сказал Силуанов.

За 2022 год доходы РФ увеличились на 10% и составили около 28 трлн рублей.

Около 60% доходов или 16,2 трлн рублей бюджет получил от отраслей, не связанных с нефтью и газом.

В мае 2023 года Центробанк сообщил, что ожидает рост ВВП до 4,2% во втором квартале 2023 года.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 58 минут назад

    Главный бухгалтер

    чё? за неделю действия новых сроков зачёта НДФЛа и уже все мыслимые нормы перевыполнили??

    только же вот-вот на каждом углу трубили, о том как регионы буквально в нищете, дескать, ВСЕ налоговые поступления в счёт НДСа ушли

    Уже так сразу все проблемы решены?

    Просто поразительно! Оказывается как мало нужно было для этого сделать!

  • Логотип Мирам
    Мирам 46 минут назад

    может успокоятся с выплесками бредовых инициатив....🤔

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 44 минуты назад

      Главный бухгалтер

      так у них же концепция верная, неверное исполнение

      куда же девацца - надо же хоть что-то хоть как-то  исполнить

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