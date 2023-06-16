Центробанк одобрил деятельность двух операторов ЦФА. Теперь их семь

ООО «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк» по решению Центробанка вошли в реестр операторов цифровых финансовых активов.

Центробанк внес в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) ООО «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

— Банк России принял решение о согласовании правил информационной системы ООО «Токены» и включении сведений об ООО «Токены» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, — сказано в сообщении.

Теперь компании «Токены» и «Еврофинанс Моснарбанк» могут выпускать ЦФА и получать от инвесторов средства на новые проекты.

Уже семь организаций имеют право быть операторами ЦФА. Раньше ЦБ разрешил вести эту деятельность блокчейн-платформе «Атомайз», Сбербанку, финтех-компании «Лайтхаус», Альфа-банку и ООО «Системы распределенного реестра».

ООО «Токены» — дочерняя компания «Промсвязьбанка». В банке сообщили, что организация будет выпускать свои цифровые финансовые активы, а клиенты смогут инвестировать в ЦФА.

Собственниками акционерного коммерческого банка «Еврофинанс Моснарбанк» являются корпорация «Ростех» и Венесуэльский Фонд национального развития Fonden S.A.