❗️ Для физлиц с 1 июля заработают новые формы уведомлений от ФНС

Речь про приказ ФНС от 12.05.2023 № ЕД-7-21/309@. Он устанавливает новую форму уведомлений по налогам для физлиц.
Система заработает с 1 июля 2023 года.
С этой даты физлица смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги, если они:
зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации на Госуслугах;
направят через Госуслуги уведомление о необходимости получения документов от налоговой в электронной форме в личном кабинете на Госуслугах. Такое уведомление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Если перейти на такую систему, то налоговики не будут направлять физлицу бумажные уведомления заказными письмами по почте.
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