Законопроект об онлайн-продаже вина сняли с рассмотрения

Эксперимент по продаже вина через «Почту России» отложили на неопределенный срок.

Госдума сняла с рассмотрения законопроект о запуске онлайн-продаж вина через «Почту России». Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

Насколько я знаю, этот документ сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли, я не знаю, - сказал Артем Соколов.

Предположительно, законопроект решили пока не рассматривать из-за маркетплейсов. Они недовольны, что торговать вином разрешат только «Почте России».

Эксперимент по онлайн-продаже отечественных тихих, игристых и крепленых вин собирались запустить 1 ноября 2023 года.