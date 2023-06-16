Селлеры перестают продавать на AliExpress

Число продавцов на этом маркетплейсе в России снизилось на 27%, тогда как в других маркетплейсах количество селлеров растет.

С января по май 2023 года число продавцов на маркетплейсе «AliExpress Россия» сократилось на 27% год к году. Об этом пишет «Коммерсант».

AliExpress стал единственным крупным маркетплейсом, который столкнулся с оттоком продавцов.

У «Сбермегамаркета» число партнеров увеличилось на 120%, на Ozon стало больше селлеров на 92%, у «Яндекс Маркета» - на 89%, у Wildberries – на 36%.

Всего с начала 2023 года продавцов на рынке e-commerce стало на 51% больше.

В 2022 году продажи «AliExpress Россия» упали на 47%, до 56,2 млрд рублей. Компания отразила в отчете убыток от обесценения маркетплейса в размере 9,86 млрд рублей.

Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов заявил, что «AliExpress Россия» перестал бороться за продавцов, делать рекламу и присутствовать на выставках и конференциях. Вероятно, это связано с боязнью западных санкций.