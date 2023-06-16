Селлеры перестают продавать на AliExpress

С января по май 2023 года число продавцов на маркетплейсе «AliExpress Россия» сократилось на 27% год к году. Об этом пишет «Коммерсант».
AliExpress стал единственным крупным маркетплейсом, который столкнулся с оттоком продавцов.
У «Сбермегамаркета» число партнеров увеличилось на 120%, на Ozon стало больше селлеров на 92%, у «Яндекс Маркета» - на 89%, у Wildberries – на 36%.
Всего с начала 2023 года продавцов на рынке e-commerce стало на 51% больше.
В 2022 году продажи «AliExpress Россия» упали на 47%, до 56,2 млрд рублей. Компания отразила в отчете убыток от обесценения маркетплейса в размере 9,86 млрд рублей.
Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов заявил, что «AliExpress Россия» перестал бороться за продавцов, делать рекламу и присутствовать на выставках и конференциях. Вероятно, это связано с боязнью западных санкций.
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