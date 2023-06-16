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Криптовалюта

Отечественные майнеры заработали 100 млрд рублей, подсчитал Минфин

Они могли принести в бюджет около 20 млрд рублей, если бы платили налоги.
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Каждый год российские майнеры добывают криптовалюты на 4 млрд долларов в год. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

Прибыль майнеров оценивается Минфином в 100 млрд рублей. Если бы их доходы облагались налогами, то бюджет смог бы получить около 20 млрд рублей.

Если будут созданы правильные предпосылки для развития отрасли, возможен ее кратный рост и, соответственно, рост налоговых взносов, - сказал Иван Чебесков.

Осенью 2022 года в Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалют. О майнинге придется сообщать в ФНС, декларировать свои доходы и платить налоги.

Вокруг законопроекта возникло множество дискуссий. Эксперты считают, что законодательное регулирование этой сферы приведет к том, что майнеры начнут выводить капитал из страны через криптовалюту.

Весной 2023 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюту можно рассматривать как средство для внешних расчетов.

Тогда же глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал властей быстрее принять закон о легализации криптовалюты.

Комментарии

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  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 36 минут назад

    Главный бухгалтер

    Чем жаднее налоговая, тем умнее налогоплательщик. Не видать им доходов майнеров как своих ушей

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 31 минуту назад

    Отечественные майнеры заработали 100 млрд рублей, подсчитал Минфин

    Интересно, откуда Минфин такие цифры достает?

    Если подобные цифры не фантазии Минфина, то куда смотрит налоговая?

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