В 2024 году могут начать маркировку икры

В марте 2024 года в стране могут ввести обязательную маркировку икры. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаила Дубина.

По икре идет эксперимент. Наши ожидания, на что нас ориентируют, - это март 2024 года, как старт обязательной маркировки. Наверное, в это будем целиться, - заявил Михаил Дубин.

С 1 сентября 2023 года начнется обязательная маркировка детской воды.

Эксперимент по маркировке красной и черной икры проходит с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

Покупатели смогут узнать информацию о товаре и проверить его подлинность, отсканировав QR-код в приложении «Честный знак».

Система маркировки появилась в 2019 году, она создана для борьбы с контрафактной продукцией.