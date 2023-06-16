📌Как подавать сведения об операциях возвратного лизинга: инструкция

С 17 июня 2023 года начнет действовать обязанность предоставлять сведения об операциях возвратного лизинга. РФН рассказал, как это делать.

С 17 июня заработает Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94.

Речь в этом приказе идет об операциях по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу. По такому договору это физлицо одновременно выступает продавцом данного имущества.

Важное условие: сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 000 рублей, но при этом не более 1 миллиона рублей.

Обязанность по направлению в Росфинмониторинг информации будет действовать в течение 730 дней, начиная с 17 июня 2023 года.

Сведения необходимо представлять по форме ФЭС 1-ФМ с указанием в показателе «Код вида операции» кода 6201.

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