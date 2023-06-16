🤦Новая Lada Aura на презентации не завелась с первого раза

Когда министр финансов Антон Силуанов решил протестировать новый автомобиль Lada Aura, машина не завелась. Об этом пишет «ТАСС».
Министру пришлось открыть капот и осмотреть механизм. Только после этого новая Lada решила поехать.
Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что чиновники заинтересовались новым автомобилем Lada Aura. Он сделан на базе модели Vesta.
В машине установлена автоматическая коробка передач, премиальная аудиосистема и двигатель 1,8 литров мощностью 122 лошадиных силы. Салон сделан из натуральной кожи.
Недавно глава Минфина уже хотел пересадить чиновников на отечественный автопром.
Комментарии5
Главный бухгалтер
как консервную банку не назови, она все равно консервная банка
на зато стенки консервной банки они выстлали натуральной кожей. тьфу, показуха. из той же серии, что и актрис в космос запускать,когда параллельно шел конкурс от доместоса на самый ужасный школьный туалет - там такое народ наприсылал с дырками в полу (в 21 веке-то!), что после такого никакой фильм вызов в горло не полезет и покажется пиром во время чумы.
кстати, оказывается не завелась, потому что -"У машины сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче" РБК: https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/06/2023/648c2ad89a7947239d78bbaa?from=newsfeed
но народ не обманешь. если бы отечественным авто доверяли, то никто бы и не предпочитал им и китайцев...
Ирина
Интересно с кого содрали?
Ирина
Конечно заинтересовались! Что это за машина, которая заводится только если министр ей под капот поглядит?
Ирина
Вот такая загадочная машинка. А самое чудненькое это то, что она заводится после того
Вот какие нынче министры, осмотрели механизм и он заработал. Экстрасенс однако