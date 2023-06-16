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Экономика России

🤦Новая Lada Aura на презентации не завелась с первого раза

Министр финансов на ПМЭФ провел тест-драйв новой машины от компании «АвтоВАЗ». Получилось не совсем удачно.
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Когда министр финансов Антон Силуанов решил протестировать новый автомобиль Lada Aura, машина не завелась. Об этом пишет «ТАСС».

Министру пришлось открыть капот и осмотреть механизм. Только после этого новая Lada решила поехать.

Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что чиновники заинтересовались новым автомобилем Lada Aura. Он сделан на базе модели Vesta.

В машине установлена автоматическая коробка передач, премиальная аудиосистема и двигатель 1,8 литров мощностью 122 лошадиных силы. Салон сделан из натуральной кожи.

Недавно глава Минфина уже хотел пересадить чиновников на отечественный автопром.

Комментарии

5
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    чиновники заинтересовались новым автомобилем Lada Aura

    как консервную банку не назови, она все равно консервная банка

    • Логотип Astrasol
      Astrasol 1 час назад

      на зато стенки консервной банки они выстлали натуральной кожей. тьфу, показуха. из той же серии, что и актрис в космос запускать,когда параллельно шел конкурс от доместоса на самый ужасный школьный туалет - там такое народ наприсылал с дырками в полу (в 21 веке-то!), что после такого никакой фильм вызов в горло не полезет и покажется пиром во время чумы.

      кстати, оказывается не завелась, потому что -"У машины сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче" РБК: https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/06/2023/648c2ad89a7947239d78bbaa?from=newsfeed

      но народ не обманешь. если бы отечественным авто доверяли, то никто бы и не предпочитал им и китайцев...

      • Логотип IriEro
        IriEro 1 час назад

        Ирина

        выстлали натуральной кожей

        Интересно с кого содрали?

  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    что чиновники заинтересовались новым автомобилем Lada Aura

    Конечно заинтересовались! Что это за машина, которая заводится только если министр ей под капот поглядит?

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 1 час назад

      Ирина

      Вот такая загадочная машинка. А самое чудненькое это то, что она заводится после того

      Министру пришлось открыть капот и осмотреть механизм. Только после этого новая Lada решила поехать

      Вот какие нынче министры, осмотрели механизм и он заработал. Экстрасенс однако

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