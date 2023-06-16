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Налоги, взносы, пошлины

Налоговая дуэль «Бизнес vs ФНС»: кто победит? Узнаем 22 июня

Эксперты разберутся, что на самом деле значит «необоснованная налоговая выгода» для бизнеса и для ФНС. А также посоветуют, как защитить компанию от претензий налоговиков.
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В Москве 22 июня 2023 года пройдет практический семинар «Контроль налоговых операций-2023. Бизнес vs ФНС. Налоговая дуэль».

Спикеры обсудят вопросы налоговых споров, разберут актуальные кейсы и судебную практику по необоснованной налоговой выгоде. А еще поделятся инструкциями, как защитить компанию от претензий ФНС.

Налоговая служба заявляет, что стремится строить партнерские отношения с налогоплательщиками и совместно создавать правовое поле. Однако поправки в НК и их разъяснения взывают больше вопросов, чем ответов.

Участникам семинара помогут разобраться в тонкостях статьи 54.1 НК, а также расскажут, что на самом деле значит «необоснованная налоговая выгода».

Модератором дуэли выступит Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

Пройти регистрацию для участия в семинаре можно по ссылке.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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