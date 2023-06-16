Бухгалтеры обсуждают, как запросить сведения для расчета больничного из СФР с помощью 1С

Кто-то советует это делать через 1С:Отчетность, а кто-то и вовсе через Госуслуги.

В Красном уголке бухгалтера ситуация:

— Коллеги, подскажите, как в 1с ЗУП или в 1с БП запросить сведения из социального фонда о стаже и заработке для расчета больничного?

Мнения бухгалтеров разделились: одни считают, что это лучше сделать через 1С:Отчетность, другие советуют СБИС.

Есть и такая точка зрения:

— Никак, сотруднику легче самому сделать запрос через госуслуги, я пыталась запросить через СБИС, ответили только на письменный запрос по почте.

А как бы вы поступили?

Чтобы понимать, как правильно работать с СФР и рассчитывать не только больничные, но и отпускные, зарплату и прочие, лучше научиться у профессионалов.

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