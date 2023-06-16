📌Пять «красных флагов» в управленческом учете: напоминание для бухгалтеров, которые ведут УУ

Работать с управленческим учетом сейчас полезно любому бухгалтеру. Собрали в подборку коротко главные тезисы.

1. Спад доходов компании за последние несколько лет

Доходы падают, значит, процессы внутри компании работают неправильно. Здесь важно сократить расходы.

Спад не остановится, если вы не выйдете в плюс за следующие три года.

2. Нестабильный денежный поток

Если у вас есть запас налички, то это может указывать на то, что счета рассчитываются, но новых работ не так много. А нехватка налички говорит, что компания не выставляет счета за работу или товары.

3. Рост дебиторки

Обратите внимание на более высокие обязательства по сравнению с активами. Некоторые организации имеют постоянный поток активов и пассивов, поскольку их бизнес не зависит от сезонных сдвигов или менее подвержен влиянию рынка.

4. Валовой прибыли стало меньше

Маржа прибыли должна учитывать не только затраты на производство продукта, но и дополнительные деньги для покрытия операционных расходов.

5. Рост отношения долга к собственному капиталу

Он указывает на то, что компания берет больше долгов, чем может выдержать.

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