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Управленческий учет

📌Пять «красных флагов» в управленческом учете: напоминание для бухгалтеров, которые ведут УУ

Работать с управленческим учетом сейчас полезно любому бухгалтеру. Собрали в подборку коротко главные тезисы.
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1. Спад доходов компании за последние несколько лет

Доходы падают, значит, процессы внутри компании работают неправильно. Здесь важно сократить расходы.

Спад не остановится, если вы не выйдете в плюс за следующие три года.

2. Нестабильный денежный поток

Если у вас есть запас налички, то это может указывать на то, что счета рассчитываются, но новых работ не так много. А нехватка налички говорит, что компания не выставляет счета за работу или товары.

3. Рост дебиторки

Обратите внимание на более высокие обязательства по сравнению с активами. Некоторые организации имеют постоянный поток активов и пассивов, поскольку их бизнес не зависит от сезонных сдвигов или менее подвержен влиянию рынка.

4. Валовой прибыли стало меньше

Маржа прибыли должна учитывать не только затраты на производство продукта, но и дополнительные деньги для покрытия операционных расходов.

5. Рост отношения долга к собственному капиталу

Он указывает на то, что компания берет больше долгов, чем может выдержать.

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Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 53 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    ни о чем, скорее (перефразирую) "Пять «красных флагов» в управленческом учете: напоминание для руководителей, которые читают УУ"

  • Логотип Tan_D
    Tan_D 44 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтер

    "Если у вас есть запас налички, то это может указывать на то, что счета рассчитываются, но новых работ не так много. А нехватка налички говорит, что компания не выставляет счета за работу или товары." - что это значит? Что за поток сознания?

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