Искусственный интеллект не понимает, зачем и куда брать взятку, считает глава Сбербанка. Может, ИИ надо предложить часть решений в управлении государством?

Искусственный интеллект мог бы самостоятельно принимать решения, которые связаны с анализом данных, особенно в сфере государственного управления. Такой точки зрения придерживается глава Сбербанка Герман Греф.

О будущем искусственного интеллекта Греф порассуждал на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова цитирует ТАСС.

— Вообще все управление строится на двух составляющих. Первое — это управление на основе данных, эта часть управления рациональна. Лучше всего, особенно в госуправлении, отдать принятие решений системам искусственного интеллекта, — отметил Греф. — Искусственный интеллект не понимает, куда и зачем брать взятку, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось, это его сильная сторона. Конечно же, такого рода решения должны быть отданы максимально автоматизированным системам принятия решений.

Греф считает, что если это сделать, то квалифицированные специалисты смогут перейти в более продуктивные сферы работы, где потребуется больше важных навыков.

Мы решили ничего не добавлять к этой точке зрения, а просто дать вам порассуждать. Как думаете, коллеги, стоит ли отдавать искусственному интеллекту госуправление?