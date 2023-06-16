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Карьера бухгалтера

🌼Как стать бухгалтером, за которым охотятся работодатели

Вопрос, которым задается каждый профессионал: как сделать так, чтобы предложения о работе приходили сами? Чтобы на крутейшие вакансии брали после первого же собеседования?
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В топе вакансий на Клерк.Работа за последнюю неделю какой-то просто огонь зарплат:

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Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Как стать бухгалтером, за которым охотятся работодатели

    элементарно: нужно стащить пару лимонов. Тогда охота будет объявлена......

  • Логотип African
    African 44 минуты назад

    Блат? Ну почему блат, сестла.

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