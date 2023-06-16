🌼Как стать бухгалтером, за которым охотятся работодатели

Вопрос, которым задается каждый профессионал: как сделать так, чтобы предложения о работе приходили сами? Чтобы на крутейшие вакансии брали после первого же собеседования?

В топе вакансий на Клерк.Работа за последнюю неделю какой-то просто огонь зарплат:

в Москве требуется заместитель главного бухгалтера на 130-140 тысяч рублей;

в Санкт-Петербурге ищут главбуха со стартовой позиции от 120 тысяч;

в еще одной столичной вакансии ценник начинается от 100 тысяч рублей.

Как стать бухгалтером, которому сыпятся именно такие предложения о работе, или даже еще круче?

Становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров: прямо сейчас там можно заполнить анкету, рассказать о своих навыках и опыте — и эту анкету увидят самые крутые работодатели страны!

Механизм такой: профессионалов из СПБ видят все самые известные компании, которые ищут бухгалтеров на Клерке. А ваша анкета в Сообществе — это как мини-резюме, где сразу видно, что вы умеете и кому подходите.

И это еще не все. Профессиональные бухгалтеры из сообщества могут постоянно повышать свои скиллы, проходить аттестацию и поднимать профессиональный уровень с помощью коллег и экспертов. Мы почти уверены, что вы уже с нами, но вдруг нет? Вступайте прямо сейчас: это быстро и, главное — бесплатно.