🌼Как стать бухгалтером, за которым охотятся работодатели

В топе вакансий на Клерк.Работа за последнюю неделю какой-то просто огонь зарплат:
в Москве требуется заместитель главного бухгалтера на 130-140 тысяч рублей;
в Санкт-Петербурге ищут главбуха со стартовой позиции от 120 тысяч;
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Комментарии2
Главный бухгалтер
элементарно: нужно стащить пару лимонов. Тогда охота будет объявлена......
Блат? Ну почему блат, сестла.