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Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Бухгалтерам из новых регионов стали приходить первые требования от налоговиков

Вместо пояснений в рамках камералки запрашивают документы, и бухгалтеры не знают, что делать.
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Ситуацию описали на нашем форуме: компании из ДНР прислали требование по НДФЛ. Это камеральная проверка, нашли расхождения в суммах и сразу требуют документы:

…предоставить пояснения и документы, подтверждающие правильность исчисленной суммы выплаченного дохода, суммы исчисленного и удержанного налога, а также суммы налога, подлежащей перечислению за последние три месяца отчетного периода. Также, в случае наличия расчетного счета в Центральном Республиканском Банке ДНР, просим Вас предоставить выписку по операциям на счетах за период с 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г.

Бухгалтер растеряна и не понимает, вправе ли инспектор вызывать лично, требовать выписки из банка (если зарплата платится наличными) и другие документы.

Вот что ответила эксперт Клерк.Консультаций Надежда Камышева.

Требование составлено неверно. В рамках камеральной проверки могут требовать пояснения, а документы — нет. Если нет каких-либо льгот, которые необходимо подтвердить, не заявлен убыток или НДС к возмещению из бюджета. Поэтому некоторые налоговые пытаются вот такими якобы вызовами получить необходимые документы.

Если исполнителю дозвониться, то выясняется, что никуда приходить и не нужно.

Но предполагаю, что в налоговых ДНР пока не реализован нормальный обмен информацией с банками и они не могут проверить выплаты физлицам через банковские счета.

Поэтому выписку лучше предоставить. И в качестве пояснений написать, в какие даты были выплаты дохода, сколько НДФЛ удержано и сколько перечислено.

Документы нет необходимости предоставлять.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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