Как Минфин провел налог на сверхприбыль: интересные поправки в НК

В Трибуне Клерка обсуждают новый закон про налог на сверхприбыль. Точнее, пока это еще законопроект, но совсем скоро его конечно же примут.

Про знаменитый новый налог высказалась в своей Трибуне защитница прав малого и среднего бизнеса, предприниматель Наталья Горячая.

В посте она обратила внимание на интересный нюанс, который прописал Минфин в законопроекте:

— Смотрите, как это было сделано: Налог о сверхприбыль вводится отдельным законом, но с отсылкой на статью 12 НК (п. 8). Открываем НК, статью 12, ищем пункт 8. А его там нетуууу. Заходим на созд.ру, а во чё: есть проект закона, который был внесен вместе с законопроектом о сверхналоге. И там уже есть пункт 8 и звучит он так: «налоги разового характера могут быть установлены федеральными законами, принятыми в соответствии с настоящим Кодексом». Спешим. Поэтому два закона сразу.

Под постом уже посыпались комментарии: кто-то вспоминает, что где-то уже видел такие схемы, а кто-то недоумевает: если есть желание уплатить половину, то нужно уплатить до 30.11.2023, но как это сделать, если оно ещё не наступило?

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