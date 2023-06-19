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Офшоры

Минфин в два раза расширил список офшорных зон

Теперь США, Великобритания и страны ЕС будут считаться офшорными зонами для российского бизнеса. Если у компаний есть «дочки» в этих территориях, то нулевые ставки по доходам будут недоступны.
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Минфин опубликовал новый список стран, которые дают льготный налоговый режим или не делятся информацией о проведении финансовых операций. Документ размещен на портале правовых актов.

В перечень вошли государства, которые сами борются с отмыванием денег. Например, США, страны ЕС и Великобритания, а также Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.

С 1 июля 2023 года в список офшоров теперь будет включена 91 территория. Тогда как раньше в нем было только 40 государств.

Такое решение Россия приняла в ответ на включение страны в черный список Евросоюза.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что следующим шагом будет приостановка договоренностей об избежание двойного налогообложения.

14 июля 2023 года Минфин уже направил в администрацию президента предложения об отмене СИДН (соглашений об избежании двойного налогообложения).

Эксперты издания «Коммерсант» заявили, что расширенный список офшоров повлияет на отечественные компании, у которых есть «дочки» в этих юрисдикциях.

Для них будут недоступны нулевые ставки по доходам от дивидендов или от операций с акциями.

Комментарии

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