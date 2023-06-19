Минфин в два раза расширил список офшорных зон

Минфин опубликовал новый список стран, которые дают льготный налоговый режим или не делятся информацией о проведении финансовых операций. Документ размещен на портале правовых актов.
В перечень вошли государства, которые сами борются с отмыванием денег. Например, США, страны ЕС и Великобритания, а также Канада, Южная Корея, Сингапур и Тайвань.
С 1 июля 2023 года в список офшоров теперь будет включена 91 территория. Тогда как раньше в нем было только 40 государств.
Такое решение Россия приняла в ответ на включение страны в черный список Евросоюза.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что следующим шагом будет приостановка договоренностей об избежание двойного налогообложения.
14 июля 2023 года Минфин уже направил в администрацию президента предложения об отмене СИДН (соглашений об избежании двойного налогообложения).
Эксперты издания «Коммерсант» заявили, что расширенный список офшоров повлияет на отечественные компании, у которых есть «дочки» в этих юрисдикциях.
Для них будут недоступны нулевые ставки по доходам от дивидендов или от операций с акциями.
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