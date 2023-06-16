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Поправки в НК РФ

Если СИДН заморозят, Минфин все компенсирует бизнесу. Для этого могут внести поправки в НК

Минфин готов снизить потери бизнеса в случае заморозки соглашений с «недружественными» странами, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
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Соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами могут заморозить. Пока решение об этом не принято, но последствия могут негативно сказаться на бизнесе.

Минфин поэтому готов защитить бизнес от роста налогов на выплату за рубеж процентов по кредитам в иностранных банках и по еврооблигациям, пишет Forbes.

— Конечно, чтобы не произошло удорожание обслуживания таких внешних займов, наверное, нужно будет внести какие-то адаптационные механизмы в российское налоговое законодательство, — сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов на Петербургском международном экономическом форуме.

В случае заморозки соглашений налог на выплату процентов по еврооблигациям, например, вырастет с 0 до 20%.

Поэтому в НК будут вноситься поправки, но когда именно и какие — будет известно только после принятия решения по заморозке СИДН.

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