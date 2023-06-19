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Общество

Депутаты хотят вернуть переход на зимнее и летнее время

С 2014 года в России отменили сезонный перевод часов, страна живет по зимнему времени. Сейчас это хотят пересмотреть.
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Депутат Госдумы Михаил Матвеев собирается внести в Госдуму законопроект о возвращении перехода на летнее и зимнее время. Об этом сказано в телеграм-канале депутата.

Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу, - говорится в сообщении.

В 2019 году в Госдуму уже вносили законопроект о возвращении сезонных переводов времени.

3 июня 2011 года отменили сезонный перевод часов. В России 11 часовых поясов заменили девятью часовыми зонами.

С 26 октября 2014 года страна постоянно живет по зимнему времени, большинство субъектов перевели стрелки часов на один час назад. Тогда как в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки часов сдвинулись сразу на два часа назад.

Комментарии

2
  • Логотип chernykhnina
    chernykhnina 17 минут назад

    Бухгалтер

    Да успокойтесь уже! Как будто нет других насущных проблем в стране.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 Сейчас

    Главный бухгалтер

    уррраааааааа!

    С 2014 года в России отменили сезонный перевод часов, страна живет по зимнему времени.

    ииитииииить! Ужо 10 лет! я и смотрю: чёт как-то не так... вот всё хорошо, но вот чего-то не хватает...  оказывается мы ужо 10 лет часы не ворочали!

    срочно надо поворочать! срочно! немедленно.

    и крутить надо посильнее, потому что 1 час - это мало! надо этак часа 3-4....

    Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время.

    Интересно : от кого?

    Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу, - говорится в сообщении.

    Ну, это правильно: как добропорядочный депутат, представляющий законные интересы своих избирателей, ты просто обязан реагировать на обращения - млдц!

    Вот только, опять же таки интересно, по вопросу ЁНП-ЁНС так ни одного обращения ты и не увидел, а в часах покопаться - сразу несколько обратились!! Кто ж такие?? 

    Видимо те, кто лоббирует интересы часовых мастерских?

    С 26 октября 2014 года страна постоянно живет по зимнему времени,

    мдаааааа, тяжело по времени  зимы жить.....

    вот переведут на лето и сразу всем станет легче - как ни бери, а теплее....

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