Депутаты хотят вернуть переход на зимнее и летнее время

С 2014 года в России отменили сезонный перевод часов, страна живет по зимнему времени. Сейчас это хотят пересмотреть.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев собирается внести в Госдуму законопроект о возвращении перехода на летнее и зимнее время. Об этом сказано в телеграм-канале депутата.

Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу, - говорится в сообщении.

В 2019 году в Госдуму уже вносили законопроект о возвращении сезонных переводов времени.

3 июня 2011 года отменили сезонный перевод часов. В России 11 часовых поясов заменили девятью часовыми зонами.

С 26 октября 2014 года страна постоянно живет по зимнему времени, большинство субъектов перевели стрелки часов на один час назад. Тогда как в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки часов сдвинулись сразу на два часа назад.