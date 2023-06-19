Депутаты хотят вернуть переход на зимнее и летнее время

Депутат Госдумы Михаил Матвеев собирается внести в Госдуму законопроект о возвращении перехода на летнее и зимнее время. Об этом сказано в телеграм-канале депутата.
Пришло несколько обращений с просьбой вернуть переход на летнее/зимнее время. Подготовлю соответствующий законопроект и скоро внесу, - говорится в сообщении.
В 2019 году в Госдуму уже вносили законопроект о возвращении сезонных переводов времени.
3 июня 2011 года отменили сезонный перевод часов. В России 11 часовых поясов заменили девятью часовыми зонами.
С 26 октября 2014 года страна постоянно живет по зимнему времени, большинство субъектов перевели стрелки часов на один час назад. Тогда как в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки часов сдвинулись сразу на два часа назад.
Комментарии2
Бухгалтер
Да успокойтесь уже! Как будто нет других насущных проблем в стране.
Главный бухгалтер
уррраааааааа!
ииитииииить! Ужо 10 лет! я и смотрю: чёт как-то не так... вот всё хорошо, но вот чего-то не хватает... оказывается мы ужо 10 лет часы не ворочали!
срочно надо поворочать! срочно! немедленно.
и крутить надо посильнее, потому что 1 час - это мало! надо этак часа 3-4....
Интересно : от кого?
Ну, это правильно: как добропорядочный депутат, представляющий законные интересы своих избирателей, ты просто обязан реагировать на обращения - млдц!
Вот только, опять же таки интересно, по вопросу ЁНП-ЁНС так ни одного обращения ты и не увидел, а в часах покопаться - сразу несколько обратились!! Кто ж такие??
Видимо те, кто лоббирует интересы часовых мастерских?
мдаааааа, тяжело по времени зимы жить.....
вот переведут на лето и сразу всем станет легче - как ни бери, а теплее....