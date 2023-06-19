За год в Москве стало на 6,5% больше юридических лиц

С января по апрель 2023 года в столице зарегистрировались почти 32 тысячи компаний.

В Москве на 6,5% увеличилось число действующих организаций и предприятий. По данным на 1 мая 2023 года стало больше 596 тыс. юридических лиц.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

За январь-апрель текущего года в столице зарегистрировано почти 32 тыс. компаний и организаций, что на четверть больше, чем за тот же период 2022 года. В свою очередь, прекратили работу 10,2 тыс. юрлиц - на 55,3% меньше, чем годом ранее, - сказал Владимир Ефимов.

На такую динамику оказали влияние развитие внутреннего туризма, политика импортозамещения, а также поддержка малого и среднего бизнеса за счет городских инвестиций.

Например, в домах по реновации уже больше половины нежилых помещений сданы для коммерческих целей. Часть площадей занимает малый бизнес.