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Экономика России

Производители предложили установить на сидр минимальную розничную цену. Это надо, чтобы было меньше контрафакта

Минимальная цена будет не меньше 100 рублей за литр. Так производители собираются бороться с некачественной и контрафактной продукцией.
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Национальная ассоциация производителей сидра обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением установить минимальную розничную цену на напиток. Она будет не менее 100 рублей за литр. Об этом пишут «Ведомости».

Авторы инициативы считают, что минимальная розничная цена поможет в борьбе с контрафактной продукцией.

40 компаний-производителей сидра подписали это обращение.

5 июня 2023 года стало известно о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр». От примесей метанола и этилбутирата пострадало больше 100 человек.

Против предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Комментарии

2
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Цена плохому качеству не помешает

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 54 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    идиоты! как повышение стоимости, повлияет на контрафакт. Или гении!! удачно использовали ситуацию с отравлением в свою пользу

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