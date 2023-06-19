Производители предложили установить на сидр минимальную розничную цену. Это надо, чтобы было меньше контрафакта

Минимальная цена будет не меньше 100 рублей за литр. Так производители собираются бороться с некачественной и контрафактной продукцией.

Национальная ассоциация производителей сидра обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением установить минимальную розничную цену на напиток. Она будет не менее 100 рублей за литр. Об этом пишут «Ведомости».

Авторы инициативы считают, что минимальная розничная цена поможет в борьбе с контрафактной продукцией.

40 компаний-производителей сидра подписали это обращение.

5 июня 2023 года стало известно о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр». От примесей метанола и этилбутирата пострадало больше 100 человек.

Против предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).