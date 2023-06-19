Производители предложили установить на сидр минимальную розничную цену. Это надо, чтобы было меньше контрафакта

Национальная ассоциация производителей сидра обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением установить минимальную розничную цену на напиток. Она будет не менее 100 рублей за литр. Об этом пишут «Ведомости».
Авторы инициативы считают, что минимальная розничная цена поможет в борьбе с контрафактной продукцией.
40 компаний-производителей сидра подписали это обращение.
5 июня 2023 года стало известно о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр». От примесей метанола и этилбутирата пострадало больше 100 человек.
Против предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Комментарии2
Главный бухгалтер
Цена плохому качеству не помешает
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
идиоты! как повышение стоимости, повлияет на контрафакт. Или гении!! удачно использовали ситуацию с отравлением в свою пользу