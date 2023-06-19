Минфин откажется от бумажных акцизных марок на табачной продукции

Минфин вместе с ФНС и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) создают механизм, который позволит отказаться от бумажных акцизных марок на табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом пишет «ТАСС».
Полнота уплаты акцизов будет контролироваться на основании цифровых данных о маркировке продукции.
— Планируется отказ от маркировки табачной продукции специальными (федеральными) марками, — говорят в Минфине.
Такие же правила будут распространяться и на пиво.
Отказ от бумажного акциза позволит каждый год экономить по 2 млрд рублей.
Ввести цифровой акциз на пиво и табак планируют в начале 2024 года.
Недавно на «Клерке» писали, что с 1 сентября 2023 года табачную отрасль будет регулировать государство.
Комментарии