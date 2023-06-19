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Маркировка товаров

Минфин откажется от бумажных акцизных марок на табачной продукции

В 2024 году начнется переход с бумажного акциза на цифровой. Это поможет ежегодно сэкономить 2 млрд рублей.
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Минфин вместе с ФНС и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) создают механизм, который позволит отказаться от бумажных акцизных марок на табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом пишет «ТАСС».

Полнота уплаты акцизов будет контролироваться на основании цифровых данных о маркировке продукции.

— Планируется отказ от маркировки табачной продукции специальными (федеральными) марками, — говорят в Минфине.

Такие же правила будут распространяться и на пиво.

Отказ от бумажного акциза позволит каждый год экономить по 2 млрд рублей.

Ввести цифровой акциз на пиво и табак планируют в начале 2024 года.

Недавно на «‎Клерке» писали, что с 1 сентября 2023 года табачную отрасль будет регулировать государство.

Комментарии

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