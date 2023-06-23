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Инвестиции

Брокеры ВТБ и «Открытие» объединятся

Через несколько лет «Открытие Инвестиции» могут уйти с финансового рынка. Инвесторам предложат перейти к брокеру ВТБ.
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В рамках слияния группы ВТБ с ФК «Открытие» планируют объединить брокерские компании. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Интеграция банка «Открытия» и ВТБ займет не менее полутора-двух лет.

У объединения брокеров есть как минимум два варианта интеграции.

Клиенты «Открытие Инвестиций» могут полностью перейти в «ВТБ Мои Инвестиции». Либо «Открытие Инвестиции» будут реорганизованы и присоединены к брокеру ВТБ.

Эксперт издания считает, что вероятнее всего бренд «Открытие Инвестиции» за несколько лет полностью уйдет с финансового рынка.

В декабре 2022 года Центробанк вышел из капитала ФК «Открытие». ВТБ приобрел 100% акций банка за 340 млрд рублей.

Комментарии

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