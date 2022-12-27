Банки

ВТБ выполнил обязательства и стал владельцем «Открытия»

Центробанк вышел из капитала ПАО Банк «ФК Открытие».

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Банк России вышел из капитала банка «Открытие», 100% акций перешли к ВТБ, сказано на сайте ЦБ.

Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» в полном объеме.

Ранее мы писали, что ЦБ продал банк «Открытие» с убытком в 203 млрд рублей.

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