ВТБ выполнил обязательства и стал владельцем «Открытия»
Центробанк вышел из капитала ПАО Банк «ФК Открытие».
Центробанк вышел из капитала ПАО Банк «ФК Открытие».
Рассматривается предложение по расширению прав детей мобилизованных лиц.
Компания тысячами скупает продукцию Yadro и «Аквариус».
Мы придумали, как добавить волшебства в предновогоднюю пору почти без отрыва от производства – давайте погадаем на статьях Журнала Экстерна. Узнайте, что было, что будет, чем сердце успокоится. Нашим предсказаниям можно верить, ведь их дают эксперты-профи.
В срок до 16 января 2023 необходимо представить сведения по форме СЗВ-М за декабрь 2022 года, напоминает ПФР.
С 1 января 2023 года будет действовать новый механизм уплаты налогов и взносов – единый налоговый платёж. Деньги, перечисленные налогоплательщиком, будут поступать на единый налоговый счёт (ЕНС), а налоговая уже будет распределять их по разным направлениям.
Изменять налоговые условия в следующем году, даже при проблемах с поступлением доходов, не планируют. Это заявил министр финансов Антон Силуанов.
Выплаты дистанционным работникам от российских работодателей или на счета в российских банках будут доходами от источников в РФ, даже если сотрудник работает из-за границы.
Протестировать банкомат под названием «Один» можно в московском бизнес-центре «Водный».
Бизнесу разрешат работать в офисе Владивостока или Калининграда, а также инвестировать 300 млн рублей в фонды.
Приятно быть владельцем пароходов, самолетов, заводов или хотя бы сети магазинов, кофеен, салонов красоты. Однако бизнес важно держать под неусыпным контролем, и потому владельцу нужно владеть азами управленческого учета, чтобы понять, куда деваются деньги и почему результат работы ниже ожидаемого.