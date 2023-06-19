Для упрощенной ликвидации компании по новым правилам надо будет заполнить форму № Р19001

С 1 июля 2023 года заработают новые правила ликвидации организаций малого бизнеса за 3 месяца – по заявлению учредителей. Для этой процедуры будет специальная регистрационная форма.

Проект ФНС с формой № Р19001 опубликован на федеральном портале.

В нем приведен как сам бланк (КНД 1157012), так и порядок его заполнения.

В регформе № Р19001 титульный лист и две страницы листа А.

В пункте 5 листа А надо будет подписаться под тем что:

расчеты с кредиторами завершены;

зарплата уволенным сотрудникам выплачена;

компания за день до своей ликвидации обязательно сдаст декларации.

По Федеральному закону от 13.06.2023 № 249-ФЗ компании, которые решили прекратить деятельность, у которых нет имущества и долгов, смогут обратиться в ФНС за быстрым исключением из ЕГРЮЛ.

Кстати, у нас есть разбор на тему упрощенной ликвидации, которая заработает с 1 июля 2023.