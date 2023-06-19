Для упрощенной ликвидации компании по новым правилам надо будет заполнить форму № Р19001

Проект ФНС с формой № Р19001 опубликован на федеральном портале.
В нем приведен как сам бланк (КНД 1157012), так и порядок его заполнения.
В регформе № Р19001 титульный лист и две страницы листа А.
В пункте 5 листа А надо будет подписаться под тем что:
расчеты с кредиторами завершены;
зарплата уволенным сотрудникам выплачена;
компания за день до своей ликвидации обязательно сдаст декларации.
По Федеральному закону от 13.06.2023 № 249-ФЗ компании, которые решили прекратить деятельность, у которых нет имущества и долгов, смогут обратиться в ФНС за быстрым исключением из ЕГРЮЛ.
Кстати, у нас есть разбор на тему упрощенной ликвидации, которая заработает с 1 июля 2023.
Комментарии