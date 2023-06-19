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Упрощенная ликвидация малого предприятия по заявлению в ФНС

Президент подписал изменения в закон о госрегистрации.

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Комментарии

1
  • Логотип yuliya.yurchenko.2022
    yuliya.yurchenko.2022
    5 минут назад

    Главный бухгалтер

    А если под всё критерии подподаем, кроме НДС. Являясь плательщиками. Значит уже не проходим?

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