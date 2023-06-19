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- Упрощенная ликвидация малого предприятия по заявлению в ФНС
5 карточек
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Упрощенная ликвидация малого предприятия по заявлению в ФНС
Президент подписал изменения в закон о госрегистрации.
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Комментарии1
Главный бухгалтер
А если под всё критерии подподаем, кроме НДС. Являясь плательщиками. Значит уже не проходим?